Monica Cucinelli a Brindisi per presentare due dei suoi lavori letterari

BRINDISI - Sabato 26 ottobre l’autrice Monica Cucinelli sarà ospite alle ore 18 presso la Libreria Paoline di Viale Commenda 182 per presentare due dei suoi libri: “La Forza dell’Amore Poesie e Pensieri per Bianca”, piccolo incanto poetico dedicato alla sua amata cagnolina, a quell’amore puro, autentico che gli animali insegnano e a tutti gli amici in Italia e in Argentina che hanno partecipato condividendo le storie dei loro amici pelosi e “L’Orso nello Specchio”, la sua ultima storia fantastica dedicata ai sognatori, alle persone sensibili, a chi ricerca se stesso in ciò che rinasce ogni giorno. Ormai alla sua terza pubblicazione Monica Cucinelli con le sue storie piene di speranza e sensibilità conduce verso mondi fantastici, universi paralleli, poesia e incanto che aiutano a ricredere nella quotidianità facendola brillare di meraviglia.

Monica Cucinelli Educatore Professionale, ha lavorato diversi anni nell’ambito della Salute Mentale ed attualmente nell’Integrazione Scolastica. Perfezionata in MusicArTerapia nella Gdl, Gestalt Counselor Professionista. Appassionata da sempre di Fantasia progetta conduce laboratori artistico-espressivi e relazionali, in particolare di Poesia e Scrittura Espressiva. Autrice e danzatrice, ama la natura, gli animali e l’infinita bellezza dell’essere umano. Vive in un’incantevole casa dalle volte a stella con il suo amato marito, le sue due gatte, la tartaruga ed una cagnolina.

Dialogherà con l’autrice Giovanni Barco, giovane scrittore e musicista.

Al termine della serata – peculiarità delle sue presentazioni - verrà proposta una piccola attivazione creativa per chi vorrà partecipare.

L’autrice attende i suoi lettori certa che la Poesia, le Storie e l’Incanto che i libri donano così come l’Amore e la Bellezza trasformano la Vita.