Mostra documentaria sulle due guerre: “segni e simboli del territorio”

TORCHIAROLO – Mostra sulle due grandi guerre visitabile l’1 e il 2 giugno presso l’edificio scolastico di via Lomarchese a Torchiarolo. L’idea di realizzare una mostra sulle Guerre Mondiali è nata nell’ambito del Progetto di Rete cui aderiscono gli Istituti Comprensivi di San Pietro Vernotico, Cellino San Marco-Sandonaci, San Pancrazio, l ’Istituto Secondario Superiore De Marco- Valzani, le Amministrazioni locali, l’Università del Salento e il Cesram di Lecce. Nel Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2017-18, i docenti dell’Istituto Scolastico Valesium di Torchiarolo, diretto dal Preside Antonio De Blasi hanno attivato un percorso storico centrato su un approccio ad ampio spettro sulle fonti relative alle Guerre Mondiali. La finalità generale è stata quella di sensibilizzare gli alunni alla tematica storica, oltre che approfondire e ampliare le esperienze di apprendimento in ambiente laboratoriale, utilizzando svariate modalità informative e comunicative; inoltre, il Progetto intende interpretare i bisogni conoscitivi della cittadinanza, in termini di memoria e riconoscimento dei segni e dei simboli, relativi alle due guerre, facenti parte del patrimonio culturale del paese.

In storia gli allievi hanno affrontato l’argomento della I Guerra Mondiale, tema quest’anno particolarmente centrale in quanto ricorre la celebrazione del centenario della fine (1918) , pertanto l’Istituto Scolastico Valesium, per dare senso agli stimoli esterni proposti dal territorio, ha proposto un compito autentico, come modalità di sutura, di dialogo e interazione tra il mondo esterno e l’ambiente scolastico, tra l’approccio manualistico e il confronto diretto con le fonti. Il progetto va incontro al bisogno, da parte degli allievi, di conoscenza, di organizzazione /integrazione delle diverse informazioni acquisite con lo studio della storia, imparando a gestire in forma autonoma un apprendimento volto a intrecciare conoscenze ed esperienze. Lo scopo del compito è stato quello di allargare l’orizzonte storico, non solo visto dalle pagine del testo di storia, ma indagato attraverso una pluralità di fonti scritte e materiali abbandonate negli archivi familiari, coperti dall’oblio per lunghi anni; il compito autentico ha comportato anche un altro valore aggiunto: allestire una mostra per il proprio territorio, aperta al pubblico.

I ragazzi sono stati guidati da questo scopo ultimo, per diventare responsabili anche della diffusione di quanto appreso presso i loro concittadini, a vantaggio di una ricaduta concreta sulla vita del presente rispetto a quella del passato con testimonianze dirette e trascritte, lettere, diari; fonti scritte letterarie: il racconto di guerra, poesie . Fonti materiali: vita nelle trincee; uniformi, filo spinato, gavette, medaglie; fonti iconografiche, infine monumenti ai protagonisti dell’impresa bellica. I Laboratori didattici sono stati attivati nelle classi della Scuola Secondaria di primo grado da tutti i docenti delle varie discipline in particolare da quelli di Lettere coadiuvati dai docenti di Sostegno.

Nelle classi 4 e 5 della Scuola Primaria i Laboratori sono stati curati dalle docenti Loredana Mignone, Cinzia De Giuseppe, Maria Cesano, Cosima Pezzuto e Monica Quarta. All’interno della mostra documentaria il prof. Giuseppe Pappaianni, esperto di Tecnologie dell’ Informazione e della Comunicazione presenterà con gli alunni dell’Istituto la mostra multimediale creando così un valore aggiunto all’intero percorso didattico.

La mostra dal titolo “Arte e pace” è stata allestita dagli alunni, curata dalla docente di arte, Giuseppa Perlangeli ed è visitabile dalle17 alle 20 di venerdì 1 giugno e dalle 10 alle 12, dalle 17 alle 20 di sabato 2 giugno. Il Progetto di Rete è stato coordinato dal prof. Franco Verrienti docente presso l’ISS De Marco – Valzani di San Pietro Vco. Il Comitato dei genitori di tutti gli studenti ha collaborato nella fase dell’allestimento della Mostra.

