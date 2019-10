Rosario Francesco Spagnolo espone nel 52esimo dell’attività artistica

TORCHIAROLO - Nel proporre il suo 52° anno di attività, l'artista Rosario Francesco Spagnolo sabato 12 ottobre alle 17 in via Umberto I, 86 a Torchiarolo, inaugura la mostra dove illustrerà ai presenti cosa rappresenta per lui la tecnica, l'interpretazione, i temi, lo stato d'animo che un pittore espone attraverso l'opera. La mostra sarà inaugurata dal sindaco Flavio Caretto, presenzieranno all’evento Carmen De Stasio e Salvatore Trifone Colonna. Esponendo vari pezzi d'arte, che variano dal 1962 ad oggi, l'artista che dalla sua ha un trascorso, che parte dalla laurea a Urbino, fin da subito si fa strada nel mondo dell'arte, partecipando e vincendo la biennale di Arezzo. Da lì inizia un excursus tra le più importanti città italiane a livello artistico, oltre a nazioni come Egitto, Grecia, Francia, con un bagaglio pieno di critiche d'arte sulle sue rinomate opere da cultori del campo, come Carlo Bo, Francesco Carnevali, Renato Guttuso. Oggi l'amministrazione comunale di Torchiarolo e l'artista hanno organizzato questo evento, per dare l'opportunità a tutti di partecipare ad una realtà presente e visiva, per dare "colore" alla cultura di ogni partecipante.