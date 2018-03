Mostra evento per le donne: "Donne tra pennelli e versi"

BRINDISI - Rossonardelli in occasione della festa della donna giovedì 8 marzo alle ore 18.30 regala un pomeriggio d’arte musica e spettacolo “Donne tra pennelli e versi”. Ad esaltare l’inconfondibile valore delle donne di tutto il mondo saranno le opere di Pino e Dario Nardelli, i versi di Emanuele Castrignanó poeta dialettale e la musica di Roberto Romanelli. L’intento è quello di toccare l’universo femminile nei suoi vari aspetti dai più seri ai più leggeri come solo le “Arti” riescono nella suggestiva cornice di un “contenitore culturale” ideato presso le Ex Convento Scuole Pie con ingresso gratuito da Via Tarantini o alle spalle del Nuovo Teatro Verdi.