Mostra fotografica “Life is woman- volti di donne che hanno sconfitto il cancro”

BRINDISI - Ottobre rosa, mese della prevenzione del tumore al seno: torna la personale fotografica di Luigi Cataldo promossa dall’Associazione Cuore di donna. Dopo il successo dello scorso mese di marzo, torna nelle sale di palazzo Granafei- Nervegna, la personale fotografica di Luigi Cataldo. “Life is woman- volti di donne che hanno sconfitto il cancro”. La mostra è promossa dall’Associazione Nazionale “Cuore di donna” nell’ambito delle iniziative per l’ottobre rosa, notoriamente dedicato a livello mondiale ai temi della prevenzione del tumore al seno. Come ormai avviene da quattro anni, l’associazione organizza momenti di sensibilizzazione per avvicinare il numero maggior di donne alla pratica della prevenzione. Gli scatti ritraggono i volti di donne che dopo aver avuto un cancro, sono tornate alla loro vita e, mostrandosi in queste foto vogliono dimostrare che dopo il cancro c’è anche la vita. Nei prossimi giorni saranno poste in essere altre iniziative tra le quali la consueta illuminazioni di rosa di monumenti simbolo della città. La mostra sarà visitabile tutti i giorni a partire da domenica 14 ottobre, giorno dell’apertura e fino al 21 dello stesso mese al piano terra di Palazzo Nervegna. L’iniziativa gode del patrocinio morale del Comune di Brindisi.

Ottobre rosa, mese della prevenzione del tumore al seno: torna la personale fotografica di Luigi Cataldo promossa dall’Associazione Cuore di donna

Dopo il successo dello scorso mese di marzo, torna nelle sale di palazzo Granafei- Nervegna, la personale fotografica di Luigi Cataldo. “Life is woman- volti di donne che hanno sconfitto il cancro”. La mostra è promossa dall’Associazione Nazionale “Cuore di donna” nell’ambito delle iniziative per l’ottobre rosa, notoriamente dedicato a livello mondiale ai temi della prevenzione del tumore al seno. Come ormai avviene da quattro anni, l’associazione organizza momenti di sensibilizzazione per avvicinare il numero maggior di donne alla pratica della prevenzione. Gli scatti ritraggono i volti di donne che dopo aver avuto un cancro, sono tornate alla loro vita e, mostrandosi in queste foto vogliono dimostrare che dopo il cancro c’è anche la vita. Nei prossimi giorni saranno poste in essere altre iniziative tra le quali la consueta illuminazioni di rosa di monumenti simbolo della città. La mostra sarà visitabile tutti i giorni a partire da domenica 14 ottobre, giorno dell’apertura e fino al 21 dello stesso mese al piano terra di Palazzo Nervegna. L’iniziativa gode del patrocinio morale del Comune di Brindisi.