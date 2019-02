A Francavilla unica tappa in Puglia per Toquinho

FRANCAVILLA FONTANA - Venerdì 1 marzo alle 21 il teatro Italia di Francavilla Fontana ospiterà Toquinho per l’unica data in Puglia del tour “Toquinho…50 + 1!”.

Dopo il successo del 2017 «Toco», come amava chiamarlo Vinicius De Moraes, ritorna in Europa con un omaggio alla musica brasiliana e un tributo a quei grandi amici con cui ha condiviso tanta poesia.

Affiancato sul palco dal talento della cantante Greta Panettieri, Toquinho proporrà un viaggio musicale intorno alla “saudade” con i brani di Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Carlos Lyra, Chico Buarque, Menescal e tanti altri, offrendo al pubblico uno spettacolo dal grande fascino e dalle sonorità inconfondibili. Ovviamente saranno protagonisti anche i brani che hanno fatto innamorare il pubblico di Toquinho con le melodie di “La voglia e la Pazzia, l’incoscienza e l’allegria”, “Senza Paura,” “Samba della Benedizione”, “Samba per Vinicius”,“Aquarello”, solo per citare alcune delle canzoni legate alla carriera di grandi successi dell’artista.

Toquinho con la sua voce calda e quel tocco delicato sulla chitarra, è l’espressione più pura e veritiera della forza e della storia musicale del Brasile.

“Francavilla si prepara a vivere una serata di grande musica con il maestro Toquinho – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – sono felice di poter ospitare nella nostra città uno degli ambasciatori della cultura musicale brasiliana e artista apprezzato in tutto il mondo. La saudade, anche se nata a migliaia di kilometri da qui, ha un’essenza che non trovo molto distante dalla nostalgia che accompagna i meridionali quando sono lontani dalle loro radici. La mia, ovviamente, è solo una suggestione ma ritengo che la musica non conosca le barriere e i confini nazionali e sia capace di comunicare un messaggio positivo a tutti.”.

“Toquinho con la sua voce e la sua chitarra sa regalare emozioni uniche – dichiara l’Assessore alla Cultura Maria Angelotti – non appena abbiamo avuto la possibilità di portare a Francavilla un così grande artista, non abbiamo esitato. Lo ringrazio per aver scelto il Teatro Italia come unica location pugliese in questo straordinario tour. Con questo evento inauguriamo una nuova pagina culturale che nei prossimi mesi si arricchirà ulteriormente”.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al botteghino del Teatro Italia in Via Santa Cesaria, 16, telefonare al numero 377.4234662 o inviare una mail a teatromenzati@gmail.com.