Musica con i talenti locali al Circo della Farfalla

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 25 gennaio riprende la stagione di musica live al Circo della Farfalla.

Sul palco saliranno gli Smellinote e Koleyra, due band della scena Post Punk e New Wave di Francavilla Fontana. Tra gli artisti che influenzano fortemente le due formazioni ci sono sicuramente i New Order, The Sound, Diaframma e tanti altri pilastri della musica alternativa italiana e non degli anni ’80. Appuntamento per le ore 22:00 nella sede di via Giancola, 4 a Francavilla Fontana. Ingresso libero