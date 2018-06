“Note Illuminate” per la festa della musica di Brindisi

BRINDISI - Giovedi 21 giugno dalle ore 17.30, presso la piazzetta della Corte degli Artigiani, la Uisp Comitato territoriale di Brindisi e i Servizi Socio-Educativi “Punto Luce” e “Spazio mamme” siti al quartiere perrino, presentano “Note Illuminate”, manifestazione musicale che vuole celebrare la Festa della Musica 2018.

Il giorno del solstizio d’estate, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in contemporanea in Italia e in Europa, si riempiranno piazze, centri storici e periferie di momenti artistico-musicali volti alla promozione della musica quale strumento di crescita personale e culturale dell’individuo.

Dalla collaborazione di UISP, Save the Children Italia Onlus, del Comune di Brindisi Ambito territoriale BR/1 e della Cooperativa Sociale Genesi, che si spendono, nella città di Brindisi, con azioni e progetti a contrasto della povertà educativa, grazie alla partecipazione della A.C. Girolamo Frescobaldi, i bambini frequentanti i laboratori, gratuiti, di tastiera e percussioni, si esibiranno in un saggio delle qualità e competenze acquisite in una cornice unica arricchita dalla presenza di stand informativi, laboratori creativi e lezioni musicali aperte a tutti a cura della Associazione Capricci Sonori. A completare e chiudere la cornice di questo evento celebrativo le esibizioni sonore della Gambling Band e vocali di Laura Zeta.

Invito aperto a tutta la cittadinanza.