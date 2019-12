Nuova edizione della Notte Bianca dei Bambini a Fasano

FASANO - Nel periodo più magico dell’anno torna a Fasano la Notte bianca dei Bambini, con un’edizione speciale in pieno spirito natalizio. Un appuntamento atteso da grandi e piccini, che si compone di attrazioni e spettacoli in grado di stupire e divertire il pubblico di ogni età.

Organizzato da Lab Communications di Concetta Renna e promosso dal Comune di Fasano, l’evento si articola lungo un ricco programma di esibizioni e attività ideate soprattutto per la gioia dei bambini.

Musicisti, giocolieri, illusionisti, trampolieri e cantastorie si esibiranno lungo il percorso allestito tra Piazza Ciaia, Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele, dando vita nel centro storico di Fasano a una grande festa sotto le stelle.

A partire dalle ore 20, fino a tarda serata, in un immaginario teatro viaggiante si susseguiranno spettacoli di grande effetto, tra bolle di sapone giganti, animazione per bambini e ragazzi, gonfiabili e performance di soccer freestyle.

Una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento, che si concluderà con il concerto degli Ipergalattici, la Cartoon Cover Band pugliese diventata famosa anche oltre i confini nazionali grazie alla capacità di eseguire fedelmente le sigle cult dei cartoni animati più amati di sempre. Ospiti d’onore nei festival del fumetto più importanti d’Europa, gli Ipergalattici vantano la vittoria del Cartoon Music Contest al prestigioso Lucca Comics and Games, come migliore Cover Band d’Italia.

«La “Notte bianca dei bambini” oramai per Fasano rappresenta un appuntamento collaudato – ha dichiarato l’assessore al turismo Cinzia Caroli – al punto che la gente lo attende, conoscendone il format consolidato. Pertanto sono contenta che sia stata proprio questa amministrazione a lanciare un’iniziativa che giunge alla sua terza edizione, come anche la parata Disney che ospiteremo a Montalbano.

Eventi di questo tipo esprimono la nostra particolare attenzione ai più piccoli e alle loro famiglie. Si tratta infatti di appuntamenti pensati per le famiglie, per fare in modo che queste vivano insieme la magia del Natale. La “Notte bianca dei bambini” in effetti è un appuntamento che piace a grandi e piccini, qui a Fasano ne abbiamo un ottimo riscontro e una eccezionale risposta di pubblico».