La Notte bianca dei Bambini, terza edizione

MESAGNE - Allegria e spensieratezza tornano protagoniste dell’estate mesagnese con la terza edizione de La Notte bianca dei Bambini, che si svolgerà il prossimo giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 21, presso il Parco Urbano Potì. Il colorato evento, organizzato da Lab Communications e promosso dal Comune di Mesagne, si sviluppa attorno a una ricca serie di attrazioni e attività studiate accuratamente per il divertimento e la gioia dei più piccoli, ma che riusciranno a coinvolgere ed emozionare anche gli adulti.

Spettacoli di giocoleria, teatro di strada, performance di equilibrismo, illusionismo, magia comica e bolle di sapone giganti, intratterranno il pubblico ricreando un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. I gonfiabili, le mascotte di Pj Mask, Olaf, Bing, Topolino e le Principesse Disney, sono le attrazioni dedicate principalmente ai più piccini, a cui si aggiunge l’immancabile animazione con balli, giochi, sculture di palloncini, baby dance e trucca bimbi.

Con la terza edizione de La Notte bianca dei Bambini la fiaba di Alice nel Paese delle meraviglie prende vita con Wonderland, un evento scenografico e affascinante che mette in scena i momenti salienti del capolavoro di Lewis Carroll. Bianconiglio, il Cappellaio Matto, Brucaliffo e l’altera Regina di Cuori saranno i protagonisti di uno spettacolo brillante, scandito da esibizioni sorprendenti.

Trova posto tra le attrazioni de La Notte bianca dei Bambini di Mesagne, l’esibizione live degli Ipergalattici, la band diventata assai celebre per il suo originale repertorio musicale, costruito sulle sigle dei cartoni animati più famosi, di ieri e di oggi. Reduci del recente successo riscosso a Lucca Comics, dove hanno trionfato nella categoria Cartoon Music Contest, consacrandosi come migliore Cartoon Cover Band d’Italia, gli Ipergalattici sono gli esecutori fedeli di oltre 70 sigle cult in scaletta, per un concerto che farà cantare e ballare bambini, ragazzi e adulti.