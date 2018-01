Notte del liceo classico, quarta edizione

BRINDISI - L’evento è contro la violenza sulle donne, a realizzarlo per la quarta edizione è il liceo classico Marzolla di Brindisi con il patrocino della prefettura e in collabrazione con la Questura e con le associazioni “Io donna” e “Integra onlus”. Nel corso dlela serata tra i diversi interventi si alterneranno momenti di musica, performance teatrali, letture e mostre oltre ai contributi video per gli studenti.