Notte Tzigana a Muro Tenente per Archeofest

MESAGNE - Si terrà sabato 21 luglio presso il Parco dei Messapi di Muro Tenente la Notte Tzigana, terzo appuntamento del Muro Tenente Archeofest 2018. Il programma di eventi, redatto grazie al Comitato Scientifico di Gestione del Parco Archeologico presieduto dalla Soprintendente Arch. Maria Piccarreta, prevede una serata da trascorrere nell'incantevole cornice del Parco dei Messapi di Muro Tenente, salendo s u "Le Train Manouche", un treno immaginario che, attraverso lo Swing anni ‘30 di Django Reinhardt, ci accompagnerà dall'altra parte della notte.

Per il Sindaco di Latiano Cosimo Maiorano e per il primo cittadino di Mesagne, Pompeo Molfetta <<Si tratta del penultimo appuntamento estivo con l’ArcheoFest di Muro Tenente, una serata all’insegna della cultura, della coesione sociale e della buona musica, immersi in un luogo magico, ricco di storia e di fascino>>. Sabato prossimo, dunque, a partire dalle 19.30 le famiglie avranno l’occasione di far partecipare gratuitamente i propri piccoli ai laboratori didattici di archeologia appositamente predisposti dagli archeologi della Cooperativa Impact, mentre i visitatori potranno degustare alcuni dei prodotti tipici del nostro territorio (panzerotti, panini gourmet, focacce, vino, birra etc.) al suono del Jazz manouche dei Le train manouche.

Per chi volesse visitare i resti archeologici prima del calar della notte, il Parco dei Messapi sarà aperto al pubblico a partire dalle 19,30 (si consiglia di non arrivare oltre, perché per visitare il parco in maniera esaustiva occorre almeno un’ora). L'evento è a ingresso libero e gratuito.