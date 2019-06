Torna l’edizione estiva di Librinfaccia

OSTUNI - Per il sesto anno consecutivo ritorna a Ostuni: Librinfaccia – Culture condivise, format che da sei anni seleziona libri e apre ad importati tematiche, dalla narrativa alla saggistica.

Tutto a consumo zero di carta e di denaro pubblico. Una manifestazione che si regge esclusivamente sulla sussidiarietà tra privati.

Da Chef Rubio (estate 2014) ad oggi più di sessanta eventi all'attivo, tra la Fabbrica in inverno e le piazze in estate, con l’obiettivo di portare il mondo al centro del villaggio. La location della nuova rassegna ancora non è stata svelata, ma l'ideatore Beppe Moro assicura che sarà in linea con l'originalità dei luoghi – non convenzionali – scelti finora. Quest'anno in rassegna Librinfaccia propone nella prima parte della stagione estiva – ce ne sarà una seconda tra fine luglio, agosto e settembre – quattro nomi:

Annalena Benini "I racconti delle donne" sabato 15 giugno

Chicca Maralfa "Festa al trullo" giovedì 27 giugno

Christian Rocca "Chiudete internet" venerdì 5 luglio

Walter Veltroni "Roma" domenica 7 luglio

Tutti gli eventi si terranno in prima serata alle ore 20.

L'organizzazione assicura sui propri canali social la diretta live