Nuova iniziativa alla caffetteria Nervegna: nasce “Gli amanti del libro”

BRINDISI - Gli Amanti del libro nasce per l’amore verso la lettura.

L’incontro pomeridiano si svolgerà cosi:

Porta con te un libro che ti ha colpito particolarmente oppure se vuoi, scrivi in privato a Francesca della Caffetteria Granafei Nervegna, riportando una frase o la pagina del libro che hai scelto.

Leggeremo o leggerete la frase o la pagina da voi scelta, sorseggiando un buon tè, accompagnato da squisiti dolcetti.

Leggere una frase o un capitolo di un libro che ti (o vi) sta a cuore è un qualcosa di molto romantico, vero? No, è qualcosa di veritiero perché a volte i libri raccontano una parte di noi e leggendoli, ci immedesimiamo nei personaggi che riflettono anche la nostra quotidianità.

Se durante la lettura di un libro, ti capita di sottolinearne frasi o parole, se ti capita di inserire un segnalibro, per riprendere quella pagina e rileggerla infinite volte.. questo è il posto giusto per te!

Conoscerai tante persone che amano la lettura come te e con le quali potrai condividere gli amati libri. Per informazioni e ticket 347.6207390