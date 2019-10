“Io sono la bestia” nuovo appuntamento con Il Presidio del Libro "Terre Del Negroamaro"

CELLINO SAN MARCO - Proseguono gli appuntamenti con il format “Ho tre domande per te” del Presidio del Libro "Terre del Negroamaro", l’iniziativa che verte alla promozione dei libri e della lettura, andando oltre la classica presentazione. Domenica 3 novembre appuntamento al bar Miscele di Cellino San Marco con "Io sono la bestia" di Andrea Donaera.

All'interno di questi appuntamenti, l'autore si interfaccia direttamente con il pubblico, dove troverà studenti, giornalisti o semplici lettori che lo interrogheranno avendo a disposizione tre domande a testa.

Il libro ritorna al centro e lo scrittore diventa lo strumento ideale per la sua diffusione.



Il prossimo ospite di "Ho tre domande per te" sarà Andrea Donaera con il suo nuovo romanzo "Io sono la bestia" (NN Editore, 2019)



TRAMA: Mimì è folle di dolore: il figlio Michele, quindici anni, si è tolto la vita. Si dice che sia colpa di Nicole, la compagna di scuola, che ha rifiutato ridendo il suo regalo, un quaderno di poesie.

Mimì non è un padre come gli altri. È un boss della Sacra, e per quel gesto vuole vendetta: così prende Nicole e la rinchiude in una casa sperduta nella campagna salentina. Il guardiano della casa, Veli, rivede in Nicole la ragazza che ama: Arianna, la figlia maggiore di Mimì. Anche Arianna ama Veli. O forse lo amava, prima che la morte del fratello bruciasse tutto e tutti come un incendio. Tra Veli e Nicole fiorisce un legame fatto di racconti e silenzi, ma anche di sfida e ferocia.

In una narrazione a più voci, animata da una lingua che impasta prosa, poesia e musica, Io sono la bestia racconta storie d’amore anomale, brutali, interrotte. Ma Andrea Donaera racconta soprattutto un destino di violenza scolpito nella pietra del linguaggio, che esplode travolgendo l’innocenza di personaggi e luoghi..

AUTORE: Andrea Donaera è nato nel 1989 a Maglie ed è cresciuto a Gallipoli. Nel 2019 ha pubblicato la raccolta "Una Madonna che mai appare" all’interno del XIV Quaderno italiano di poesia contemporanea edito da Marcos y Marcos. "Io sono la bestia" è il suo primo romanzo.



Appuntamento a Domenica 3 novembre, ore 18.00, presso il bar Miscele di Cellino San Marco (BR) - Via Berlinguer, 41. Ingresso libero e aperto a tutti.