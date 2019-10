Parte il nuovo format dal Presidio del Libro “Terre del Negramaro”: primo ospite Annibale Gagliani

SAN PIETRO VERNOTICO - Il Presidio del Libro "Terre del Negroamaro", in collaborazione con Li Turchi e Arci Brindisi, presenta: “Ho tre domande per te”: un nuovo format accompagnerà la presentazione di libri con un appuntamento alla presenza del pubblico e di studenti, giornalisti o semplici lettori che interrogheranno l’autore. Appuntamento a domenica 27 ottobre, ore 18, presso la birreria "Li Turchi" di San Pietro Vernotico in via San Pietro, 72. Ingresso libero e aperto a tutti. All'interno del locale sarà inoltre allestita una mostra fotografica curata da Francesco Malavolta.

Il primo ospite di "Ho tre domande per te" sarà Annibale Gagliani con il suo nuovo lavoro letterario "Romanzo Caporale" (I Quaderni del Bardo, 2019):



TRAMA: La fine dell’uomo nel caos italiano. Sulla terra vermiglia della Cava di Bauxite, a Otranto, il suicidio narra, attraverso il flusso di coscienza, la vita da cacciatore di lucciole del protagonista, che ricorda l’Alì dagli occhi azzurri di Pier Paolo Pasolini. Un condottiero possibile del Kenya, animato da due modelli filosofici: don Donato Panna e Thomas Sankara. La corruzione politica del suo Paese lo costringe a fuggire in Italia col sogno di costruire un avvenire di pace per la sua famiglia. La disumana navigazione sul Mediterraneo lo conduce in una terra intollerante, avvolta da buio impenetrabile. Ma lui, come Sisifo, porta il masso sopra la montagna. Diventa schiavo del caporalato, ma non s’arrende: sfida il Fattore C sedimentato tra le sinapsi della gente comune. La tragedia, dalla sequenza circolare, ha due insegnanti autorevoli: la storia e il dolore. Il giovane antieroe è l’effige più lucida dello stoicismo di Lucio Anneo Seneca.



AUTORE: Annibale Gagliani nasce il 4 ottobre 1992 a Mesagne. Professore di lettere, giornalista pubblicista, scrittore. Nel 2018 ha pubblicato i saggi Impegno e disincanto e Ground zero con IQdB Edizioni. Romanzo caporale è il suo terzo lavoro editoriale.