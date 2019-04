La Passione Vivente a Cellino

CELLINO SAN MARCO - Anche quest'anno la compagnia "Te lu Ntartieni" presenta la Passione Vivente, sabato 20 aprile, dopo due rinvii per maltempo che hanno traslato l'evento al giorno più indicato, il sabato santo, per la rappresentazione degli eventi sacri durante la crocifissione di Gesù prima della sua morte e resurrezione. A partire dalle 18, 30 saranno tanti i figuranti che prenderanno parte alla trasfigurazione di Cristo partendo da via Squillano, zona 167 con accesso da via Falcone. Un luogo fortemente voluto dalla compagnia che da anni organizza l'evento, in segno di vicinanza al quartiere periferico e dai suoi abitanti che per l'occasione si sono messi a disposizione degli organizzatori aprendo le loro case, i garage e per qualsiasi bisogno della compagnia che anche in questa edizione ha dato il meglio di se per l'organizzazione dell'evento.