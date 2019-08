Prosegue a Ferragosto il Cisternino Street Art

CISTERNINO - Boom di presenze per il primo appuntamento del "cisternino street art" svoltosi dal 9 all'11 agosto; altre due tappe sono in programma dal 14 al 17 agosto e dal 30 agosto all'1 settembre. L' invito a partecipare è rivolto anche a chi ci è stato nei giorni precedenti perché assisterà a nuovi spettacoli e tante sorprese.

Primo appuntamento 14 agosto alle ore 21:00 e alle 22.30 in piazza garibaldi con le coreografie mozzafiato che incanteranno gli spettatori in un tripudio di fiamme nello spettacolo di "Menti ardenti" , seconda postazione in corso Umberto alle 21:30 e alle 23.00 con le "favole altoparlanti" uno spettacolo di cantastorie sui trampoli che coinvolgerà grandi e piccini e, per concludere, alle 22.00 e alle 23.30 in piazza dell'orologio lo spettacolo di calcio freestyle.

Il 15 agosto alle ore 21.00 si parte in piazza Garibaldi con lo spettacolo di mangia fuoco con "dely de marzo fire show", in corso Umberto alle ore 21:30 attrazione con i serpenti che potrete toccare dal vivo e con i quali potrete scattarvi dei selfie.

Infine alle 22.00 e alle 23.30 in piazza dell'orologio direttamente da Napoli l'uomo orchestra con il suo repertorio di canzoni partenopee e l'affascinante armamentario che suona in contemporanea.

Il 16 agosto alle ore 21.00 e alle 22.30 in piazza Garibaldi, "Manu circus" artista circense in uno spettacolo da vivere tutto d'un fiato, a seguire in corso Umberto alle ore 21:30 e alle 23.00 lo spettacolo di bolle di "Fiocchettina" e infine dalle 22.00 in giro per il borgo la banda itinerante One beat drumline.

L'ultima serata, sabato 17 agosto, si apre con lo spettacolo di acrobatica aerea dei "Zirkus" alle ore 21.00 e alle 22.30 in piazza garibaldi, ore 21:30 tutti in corso Umberto per lo spettacolo interattivo de "il merlo" dove il pubblico deciderà musiche, costume e anche penitenze per il performer.

Per concludere alle 22.00 e alle 23:30 in piazza dell'orologio il repertorio di musica napoletana con il simpaticissimo "uomo orchestra" con i suoi strumenti che indossa e che suona durante lo spettacolo per divertire e intrattenere il pubblico.