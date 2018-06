Omaggio a Lucio Dalla e Alda Merini per la rassegna culturale “Libriamo”

CEGLIE MESSAPICA - Si apre martedì 3 luglio, alle ore 21, presso il Moon Shine Cafè in Largo Ognissanti a Ceglie Messapica, la IV edizione della rassegna culturale Libriamo organizzata dall’Aps Gioia, con il Patrocinio del Comune e la sensibilità di alcuni partner commerciali. Media partner : Idea Radio e Ceglie Oggi.

Grazie alla collaborazione con Moon Shine Cafè, andrà in scena un vero e proprio “concerto letterario”, un viaggio sensoriale, un incontro con la bellezza incentrato su due straordinari artisti: Lucio Dalla e Alda Merini. Le canzoni del cantautore bolognese, completamente arrangiate, si alterneranno alle indimenticabili poesie della Merini, in un progetto che coinvolge il pubblico fin dalle prime note e che ripercorre, con canzoni, poesie, aneddoti e curiosità, la loro carriera artistica. L’atmosfera magica e malinconica si articolerà tra l’esecuzione di Caruso, 4/3/1943, Una casa in riva al mare e Felicità e alcuni tra i più toccanti scritti della Merini. Un momento unico per veri intenditori ed amanti dell’arte autentica italiana nelle sue più varie espressioni letterarie e musicali. Nella serata si esibiranno alla chitarra e alla voce Pietro Verna, alla fisarmonica e al sax Francesco Galizia, al piano Leonardo Torres, voce recitante sarà Gabriele Zanini.

A partire da venerdì, l’Associazione Gioia lancerà la campagna #sostienigioia, con la possibilità di aderire all’Associazione come socio sostenitore con un piccolo contributo destinato alle attività annuali, sia sociali che culturali, che l’Associazione mette in atto fin dalla sua nascita, a sostegno delle fasce deboli, delle donne, della promozione della cultura e della prevenzione alle malattie.

Per tutte le informazioni contattare l’Associazione sulla Pagina Fb o sul sito www.associazionegioia.org