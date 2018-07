Oria: le pietre raccontano. Appuntamento conclusivo della rassegna "Tra cielo e terra"

ORIA - Venerdì 27 luglio, l'associazione culturale 72024 chiuderà la sua prima rassegna di passeggiate culturali con "Le pietre raccontano", un percorso tra le vie e i palazzi del centro storico di Oria a cura dell'esperto di aradica e storia locale Marcello Semeraro.

Cosa hanno da raccontare le pietre? Sorie di famiglie vissute a cavallo tra il XVI e il XVIII secolo, intrecci e strategie matrimoniali, vicende politiche e sociali. Gli stemmi avranno un ruolo fondamentale in quanto marcatori territoriali nell'organizzazione dello spazio architettonico.

L'itinerario partirà da Porta degli Ebrei, proseguirà per Via Francesco Milizia e i vicoli annessi, ci sarà dunque una sosta in Piazza Manfredi e davanti al Sedile; il percorso riprenderà per Via Roma, Piazza Albanese e terminerà a Parco Montalbano.

Al termine della passeggiata, tra le mura di Palazzo Martini sarà allestito un angolo di degustazione enogastronomica a cura di Giuseppe Carbone, dove si potranno assaggiare alcune ricette del cuoco galante Vincenzo Corrado, famoso aver lavorato alle corti di Napoli e scritto diverse opere di arte culinaria molto innovative per il suo periodo storico.



Raduno ore 18.30 in Piazza Donnolo. Oria

Per maggiori info e prenotazioni (caldamente raccomandate) potete cliccare sul link dell'evento:

