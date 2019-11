Osservare le stelle dal castello: iniziativa del Fai Giovani di Brindisi

CAROVIGNO - Imperdibile appuntamento del FAI Giovani di Brindisi con l'astronomia in una location davvero suggestiva.

Nel Castello Dentice di Frasso di Carovigno, dal terrazzo dello studio che fu del Conte Alfredo Dentice, adulti e bambini potranno osservare al telescopio le meraviglie del cielo. Per i più piccoli verranno allestiti due laboratori didattici a tema per scoprire la Luna giocando.



Durante la serata, un team di esperti dell'Associazione NASA di Brindisi(Nuova Associazione Studi Astronomici) terrà una "guida al cielo" attraverso la quale tutti impareranno a riconoscere le stelle, pianeti e costellazioni e scopriranno soprattutto i segreti della Luna. Dunque tutti con gli occhi rivolti verso il cielo!

Appuntamento al Castello Dentice di Frasso di Carovigno sabato 9 novembre per i laboratori a partire dalle 17.30, mentre per le osservazioni a partire dalle 19.00

Modalità di partecipazione

- Laboratorio astronomico per bambini da 5 a 10 anni, su prenotazione, con contributo di 5 euro

- Osservazioni astronomiche per grandi e piccoli con contributo a partire da 3 euro



Per chi si iscrive in loco o rinnova l'iscrizione al FAI alla quota di benvenuto FAI Giovani di 15 euro dai 18 ai 35 anni, l'evento è gratuito.