Festa del Cioccolato artigianale a Ostuni

OSTUNI - La Festa del Cioccolato prenderà il via sabato 1 febbraio, a partire dalle ore 10, per poi proseguire fino a tarda serata. Gli stand di Piazza della Libertà ospitaranno nei giorni di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 febbraio la Festa del Cioccolato artigianale. “Gastronomia e cultura- si legge nel comunicato diffuso dall’organizzazione- formano un connubio inossidabile nel tour di Choco Amore, abbinato al consumo responsabile con la consapevolezza del beneficio dei prodotti genuini: è stato scientificamente provato che il cioccolato artigianale sia un toccasana per la salute, privo di controindicazioni, alleato per no stile di vita equilibrato. E proprio la difficoltà di trovare in commercio quello “puro”, senza alcun tipo di conservante o grassi idrogenati, rende questo appuntamento un’occasione imperdibile per fare una scorta di prodotti genuini, non sempre reperibili nella grande distribuzione”.

Le tre giornate prevedono laboratori didattici sul cioccolato, tra cui alcuni dedicati ai più piccini, sotto la regia del Maestro cioccolatiere Alessandro Del Vecchio, nei quali si potrà ammirare l’abilità pasticciera dei cioccolatieri nel costruire creazioni artistiche di cioccolato artigianale.

Attraverso i laboratori “Choco Play” i bambini avranno la possibilità di scoprire la vera storia del cioccolato e tutte le sue innumerevoli proprietà.

La manifestazione, si inserisce negli eventi proposti e organizzati dall’associazione “La Ghironda” con il contributo economico del Comune di Ostuni.