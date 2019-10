Il romanzo che racconta la partita di Italia-Brasile e non solo, presentato alla "Di Vittorio"

MESAGNE - Sabato 5 ottobre alle ore 18,30 presso il salone dell’associazione Di Vittorio in via Castello a Mesagne, sarà presentato il libro “La Partita. Il romanzo di Italia-Brasile” di Piero Trellini. L’avvocato Fernando Orsini dialogherà con l’autore. Piero Trellini ha scritto una meraviglia letteraria, raccontando una partita di calcio unica ed indimenticabile. “La partita - Il romanzo di Italia-Brasile”, non sono soltanto i novanta minuti di calcio più belli ed emozionanti di sempre, ma è anche un viaggio sentimentale, una lunga carrellata che parte dal calcio per parlare di vita e di uomini. Un libro poderoso, originale, avvincente, appassionante.

Piero Trellini - Biografia

Ha scritto per La Stampa, Il Messaggero, Il Manifesto, Il Tempo, Il Secolo XIX, Liberazione, Film Tv e altri. Ha diretto tutti i canali di Leonardo, i network di Isayblog, il portale della Federcalcio e altre testate. Ha guidato l’osservatorio permanente di editoria navigabile ed è stato presidente degli editori digitali. Ha lavorato per la comunicazione di Sky, Poste Italiane, Engineering, Sogei, Ministero delle Finanze, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Digitalia, Figc, Edindustria e altri. Ha creato una società di contenuti, un service editoriale, tre case editrici e un paio di network. Ha visto molto da vicino Muhammad Ali, gli orsi polari, l’Everest e i tori di Pamplona. Da giovane ha cercato l’oro in Lapponia, più avanti ha attraversato la Groenlandia in kayak. Poi ha trovato una famiglia, una società, un terrazzo, un orto e un cane. Scrive per IL POST.