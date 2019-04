"Pasquettacolare in Masseria" terza edizione

OSTUNI - Pasquetta alla masseria Carparelli di Fontanavecchia di Ostuni, in contrada Santuri. Giochi, divertimento e tanta natura saranno la cornice della giornata del 22 aprile. "Quando siete infelici tornate nel luogo che più amate, la natura ha sempre qualcosa da dirvi"

Tradizione, innovazione, mare, terra, sole e divertimento si uniranno ancora una volta in un unico momento chiamato Pasquettacolare con escursioni guidate e pedalate fra i sentieri incontaminati delle campagne circostanti, immerse nel Parco naturale delle Dune Costiere e nei siti archeologici che lo caratterizzano, a pochi passi dal mare Adriatico.

Area ristoro: Panini gourmet, Primi, Fritture Tipiche , crêpes -Bar, Birre, Vino e Centrifugati, Cocktails

Area Enjoy: L’ area del divertimento, della musica e dello stare scalzi a ballare con Enzo Biundo Dj e happy animation Patrik!!

Area sport e relax: Campi da Beach Volley, Bocce, Pineta con Amache Relax, Aree per lo sport libero.

Area nature: Escursioni guidate e ciclopasseggiate nei meravigliosi sentieri del Parco delle Dune Costiere dove si potranno visitare il Dolmen, il Fiume Morelli, ulivi Millenari, chiese rurali, frantoi ipogei, cripte, abitazioni, stalle e jazzi ricavati nelle grotte.

L’ escursione più bella sarà al Tramonto. L’ organizzazione fornisce Bici e protezioni

Area baby: animazione, baby dance, parco giochi, gonfiabili, laboratori didattici, face painting, spettacolidi bolle di sapone.

Area dog friendly: Un'esperienza rivolta alla coppia cane-proprietario, articolata in 2 momenti, un rilassante trekking "a 6 zampe" e poi un momento in cui il binomio potrà cimentarsi nei giochi di Attivazione Mentale (risoluzione di divertenti problemi attraverso il senso dell'olfatto) o nell'esplorazione di un giardino sensoriale (per rafforzare il legame con il proprio cane e capire qualcosa in più circa il suo carattere).

Il tutto sotto la guida dell'educatrice cinofila e coadiutore del cane negli IAA,Nicole Cardone.

Info e prenotazione +39 328 421 4283

Ingresso adulto: Accesso a tutti i servizi 10,00€

(La quota non include le escursioni guidate in bici)

Ingresso bambino (3-12 anni): accesso a tutti i servizi 5,00€

(La quota non include le escursioni guidate in bici )

Menù country Pasquettacolare 10 euro

- Panino

- Cartoccio di polpette

- Frittella

-Vino

Prenota subito o acquista direttamente in masseria il tuo menù. Ogni 4 menù prenotati la tovaglia Country la regaliamo noi!

*Il costo del Menù Country non comprende il ticket d’ ingresso.

Info e prenotazioni: Roberto 345 6670953 - Valentina 339 1805163 - Cristina 392 0781863(solo whatsapp)