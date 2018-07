Pedalate stellari per vivere la natura in sella alla bicicletta

OSTUNI - Il secondo appuntamento di “Pedalate stellari”, in programma domenica 15 luglio, attende tutti gli appassionati della vita all'aria aperta per una indimenticabile serata all'insegna della natura. L’appuntamento è organizzato da Madera Bike per vivere il Parco delle Dune Costiere nelle piacevoli notti d'estate in sella alla bicicletta, tra cieli stellati, musica dal vivo e sapori autentici.

Protagonista delle “Pedalate stellari” è la bicicletta, compagna di viaggio ideale per percorrere i tratturi incontaminati del parco costeggiati da muretti a secco e uliveti secolari. Nel corso delle ciclopasseggiate si scoprono, in un orario inconsueto, la flora e la fauna notturna del Parco, i suoni della natura e i segreti delle costellazioni.

Gli incontri sono stati ideati per cicloamatori non esperti e si svolgono su itinerari di facile percorrenza e dal forte impatto emotivo. Al termine del percorso è previsto intrattenimento con musica dal vivo, piccole degustazioni e racconti sui miti legati alla luna e alle stelle.

La ciclopasseggiata prevede il raduno dei partecipanti alle ore 21 presso l'Albergabici – Casa del Parco Dune Costiere. La cicloescursione comprende: noleggio bici e accessori (anche per bambni), escursione, degustazione e concerto.

I prossimi incontri sono: venerdì 27 luglio; venerdì 17 e sabato 25 agosto.