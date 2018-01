Pellegrinaggio degli appassionati di Moutain Bike alla grotta

FASANO - Ultimi giorni per ammirare la grande stella cometa disegnata da migliaia di lampadine sulle pendici di Monte rivolta a Laureto di Fasano e ultime possibilità per visitare il presepe in grotta allestito con statue in grandezza naturale il 6 e 7 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 21.00

Nella mattinata di sabato 6 gennaio alle ore 8,00 partirà da piazza Ciaia il pellegrinaggio in bici del gruppo di cicloamatori “Tutti pazzi le moutain bike” di Fasano, giunto alla 3^ edizione che porterà oltre un centinaio di sportivi alla manifestazione, provenienti da tutta la provincia e oltre.

I ciclisti attraverso strade rurali si inerpicheranno lungo le colline giungeranno alla grotta del presepe per un momento di riflessione dinanzi alla scena della natività e per il ristoro.

Visita al presepe e pellegrinaggi alla grotta sono gli appuntamenti che il Comitato Stella sulla Grotta ha voluto confermare dopo l’improvvisa morte di Giovanni Serri, presidente del Comitato, ideatore e fautore dell’iniziativa.

In segno di lutto, invece sono state annullate la manifestazioni a carattere festivo, come il concorso dei presepi e la cerimonia di premiazione programmata per il 21 gennaio prossimo