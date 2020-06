Per le Giornate del Fai, visita ai Giardini di Pomona

Come vi abbiamo anticipato tornano le Giornate FAI con un’edizione speciale per permettere di godere in sicurezza dello straordinario patrimonio d’arte e natura del nostro Paese.



I Giardini di Pomona.

La nostra Delegazione di Brindisi vi accompagnerà alla scoperta dei Giardini di Pomona.



CISTERNINO – Il 27 e 28 giugno potrai visitare i Giardini di Pomona. In Valle d’Itria, all’incrocio fra i borghi di Cisternino, Locorotondo e Martina Franca e a poca distanza dall’azzurro mare Adriatico, trova dimora Pomona, la Signora dei giardini e dei frutteti. Alla dea latina dal 1994 Paolo Belloni ha dedicato il Conservatorio botanico “I giardini di Pomona” dove la biodiversità gemma nelle mille e più varietà di piante da frutto antiche provenienti da tutto il mondo e molte delle quali salvate dall’estinzione. I dieci ettari del Conservatorio, condotti con metodo biologico, abbinano la conservazione della natura all’accoglienza turistica a basso impatto, in un contesto paesaggistico di grande fascino. La collezione principale è dedicata alla specie Ficus carica: 600 tra fichi afgani, bosniaci, francesi, portoghesi, albanesi, israeliani e naturalmente italiani e pugliesi che stanno in pacifica convivenza fra loro: si tratta della collezione fra le più importanti d’Europa e del bacino del Mediterraneo, per qualità e varietà.

Per garantire un’esperienza in massima sicurezza, sarà possibile partecipare con prenotazione obbligatoria da effettuare solo online a partire dal 23 giugno, fino a esaurimento posti e non oltre le ore 15.00 del 26 giugno.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Le prenotazioni saranno aperte su giornatefai.it fino ad esaurimento posti e non oltre le ore 15 di venerdì 26 giugno.