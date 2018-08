Percorso enogastronomico e rassegna cinematografica nel centro storico di Carovigno

CAROVIGNO - Continua nel centro storico di Carovigno il percorso enogastronomico Vicoli divini- prima edizione - organizzato dal Comune di Carovigno per promuovere le aziende locali e arricchire il cartellone degli eventi estivi.

Il primo appuntamento si è svolto lo scorso 11 agosto con l’esibizione del Circolo Mandolinisti di San Vito dei Normanni, tra le danze e il plauso dei tanti turisti presenti. Ed ora l’iniziativa prosegue con tre serate dedicate al gusto e alla convivialità in collaborazione con l’associazione L’Olio di Puglia Dialoghi Fluidi.

Il nuovo appuntamento è per venerdì 24 agosto ore 21 in Piazzetta Coriolano, nel cuore del centro storico di Carovigno, dove prenderà avvio la rassegna cinematografica Il Gusto del Cinema con la proiezione del film "Le ricette della signora Toku" di Naomi Kawase.

La rassegna a tema gastronomico è organizzata dall'associazione L'Olio di Puglia Dialoghi Fluidi e giunge alla seconda edizione dopo la prima dell’anno scorso svoltasi a Bari. Tre in tutto le pellicole in programma, che verranno proiettate i prossimi venerdì, al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori nella scelte di acquisto verso prodotti alimentari di qualità e a km zero, il tutto con l’aiuto del cinema.

Intorno alla piazzetta e tra i vicoli saranno allestiti stand per la degustazione di prodotti tipici tradizionali grazie alla presenza delle aziende del territorio e al coinvolgimento dei locali circostanti la Piazza e il borgo antico. Pane, pasta, frise, olio extravergine, salumi, formaggi, vini e non solo per una passeggiata all’insegna dei sapori più tradizionali nella città della ‘Nzegna.

Il tutto è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dall’assessorato al turismo e spettacolo che continua nell’intento di offrire nuove opportunità di valorizzazione del centro storico e nuovi strumenti di promozione gratuita alle aziende locali, oltre a proporre una più ampia selezione di eventi al pubblico di turisti e residenti.

Il percorso enogastronomico si ripeterà anche venerdì 31 agosto e 7 settembre nell'ambito della rassegna il Gusto del Cinema e vedrà la proiezione dei seguenti film del panorama internazionale:

31 agosto "Soul kitchen" di Fatih Akın

7 settembre "Julie & Julia" di Nora Ephron con Maryl Streep

La proiezione di film a tema gastronomico diventa così l’occasione per riflettere sull’importanza del cibo sano e degli ingredienti della nostra cucina, nel contempo degustandone le prelibatezze.