Pio Tarantini. Brindisi e Cerano. Frammenti visivi degli anni Settanta, dibattito

MESAGNE - L’associazione “Di Vittorio” di Mesagne, in occasione della chiusura della mostra fotografica di Pio Tarantini, organizza l’incontro con l’autore dal titolo: “Il mio Salento. Luci ed ombre di un territorio in trasformazione”. L’incontro si terrà Sabato 8 settembre alle ore 18,30 presso il salone della Di Vittorio, in via Castello a Mesagne.

Pio Tarantini, fotografo, pubblicista e studioso del linguaggio fotografico, ha lavorato fin dalla prima giovinezza su alcuni aspetti del territorio salentino, proprio a partire dai lavori presenti nella mostra in corso, che risalgono alla prima metà degli anni Settanta.

Trasferitosi a Milano nel 1973 non ha mai smesso di documentare il territorio della sua terra d’origine testimoniandone le profonde trasformazioni.

L’incontro vuole essere una testimonianza e un momento di riflessione tra l’esperienza visuale e intellettuale dell’autore sull'argomento e gli operatori locali e amministratori pubblici impegnati a dare il loro contributo nella migliore gestione dei problemi legati al territorio.

In vista dell’incontro Pio Tarantini ha dichiarato: “Il ritorno in Salento assume per me sempre valenze molteplici e complesse. Oltre il tema del "nostos", del ritorno, che include un aspetto appunto nostalgico, si materializza la consapevolezza dei profondi cambiamenti nella struttura economico-sociale e culturale della regione e quindi dei suoi riflessi sul territorio. Un paesaggio completamente modificato nell'arco dei tanti decenni che mi separano dal mio giovanile trasferimento a Milano”.

La serata, dopo il saluto di Giovanni Galeone Vice Presidente dell’Associazione Di Vittorio, sarà moderata dalla dott.ssa Azzurra Peragine del Collettivo Polaroads di Brindisi e prevede l’intervento dell’Autore Pio Tarantini e del prof. Angelo Salento, docente di Sociologia Economica presso l’Università del Salento. Sono previsti, inoltre, interventi di amministratori locali.