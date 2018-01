Poesie di Piero Tafuro all’Auser di Torre Santa Susanna

TORRE SANTASUSANNA - Venerdì 26 Gennaio 2018 alle ore 18.30, presso la Sala Conferenze del Centro Auser (Via Lincoln 12) a Torre Santa Susanna, sarà presentato il nuovo libro di Piero Tafuro, la silloge poetica dal titolo: “Di tempo veloce, di flebile voce, d'amore fugace” pubblicato da Edizioni Esperidi (con presentazione dell’oncologo Giuseppe Serravezza e introduzione della docente Antonella Fontana).

Dopo i saluti di Achille Mattiacci, presidente del centro Auser di Torre S. Susanna, interverrà Federica Gallù, oncologa; dialogherà poi con l’autore la docente Gabriella Bellavita. Modera l’evento la docente Cristina Cervellera. L’evento è organizzato dal Centro Auser Torre S. Susanna in collaborazione il Gruppo Guide Turistiche, l’ass. culturale Thazamaski e il patrocinio del comune di Torre S. Susanna.

I proventi del libro saranno interamente devoluti a LILT Lecce, per la realizzazione del Centro ILMA a Gallipoli.

Il libro: Dopo la silloge poetica “I treni che volano passano sempre all’alba” (Esperidi 2014) Piero Tafuro ritorna con nuove poesie, nuovi versi in cui prosegue il suo viaggio all’interno di se stesso ma anche per le vie del mondo. Il tema principe di questa raccolta è sicuramente l’amore, visto e descritto nelle sue tante sfaccettature. Una poesia matura, quella di Tafuro, che ama sempre ripiegarsi su se stessa per poi dipanarsi, svolgersi e aprirsi ai temi sempiterni quali il tempo, l’inizio, la fine. Di ogni cosa.

L’autore: Piero Tafuro vive a San Pancrazio Saletino (Br); è istruttore tecnico dell’Ufficio Ecologico presso la Provincia di Brindisi. Ha pubblicato Storie di uomini, sogni e... polvere (s.e. 2003), Con gli occhi di un apprendista barbiere (s.e. 2005), Tracce (s.e. 2010), I Treni che volano passano sempre all’alba (Ed. Esperidi 2014). Con le sue poesie ha vinto numerosi premi e riconoscimenti.