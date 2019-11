MESAGNE - Conferenza stampa mercoledì 20 novembre alle 17,30 nel salone dell’ associazione in via Castello, per la presentazione del Dizionario mesagnese di Marcello Ignone. Nell’occasione sarà illustrato il ricco calendario di iniziative culturali del mese prossimo denominato “Dicembre con al Di Vittorio”. La prima delle prossime iniziative è per domenica 24 novembre alle 10 presso l'Auditorium del Castello per presentare Il Dizionario mesagnese alla città e che vedrà presenti il presidente dell'associazione Cosimo Faggiano, il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, il giornalista Angelo Sconosciuto e l'autore Marcello Ignone