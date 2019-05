MESAGNE - Venerdì 24 maggio, alle 19.30, l'Arci "La Manovella" di Mesagne presenterà la guida "Via Francigena nel Salento - Segui la Freccia Gialla".

La guida, a cura di Fabio Mitrotti e prodotta insieme a Giorgia Santoro, nasce dalla volontà di consentire a chiunque di camminare in libertà sulla Via Francigena nel Salento seguendo le Frecce Gialle che da Brindisi permettono di arrivare ad Otranto secondo l'antica Via Traiana Calabra adattata al contesto territoriale attuale e di giungere al Santuario di Santa Maria di Leuca mediante l'adattamento della Via Sallentina che univa Otranto a Leuca.

Il Cammino è un susseguirsi di paesaggi, di colori, di profumi e di luce.

Un territorio da percorrere in ogni stagione dell'anno, per ritrovare se stessi, per conoscere dei luoghi, per recuperare la lentezza attraversando piccoli centri e frazioni.

Una guida pratica corredata di mappe, foto e note di utilità da utilizzare per camminare in sicurezza.

Intervengono Fabio Mitrotti, Giorgia Santoro e Luigi Del Prete.

La presentazione è aperta a tutti e si svolgerà presso la sede di Piazza Criscuolo, 18.

Info 3476169824

Web: lamanovellamesagne.blogspot

Ingresso libero - Info. 3476169824