Presentazione de "L'amore eterno che salva"

OSTUNI - Mercoledì 29 aprile alle 19,30 presso il Salone della Parrocchia S. Luigi Gonzaga in Ostuni, il gruppo M.E.I.C. (Movimento Ecclesiale di Impegno Cultutrale) di Ostuni e la Parrocchia S. Luigi, in collaborazione con il Presìdio del Libro di Ostuni, si svolgerà la presentazione del libro "L'eterno amore che salva" di Giovanna Lo Re, dottoressa in Giurisprudenza e in Scienze religiose. Come recita il sottotitolo "Sui passi dell'evangelista Giovanni", in questo lavoro l’autrice riflette sulla figura di Gesù e sul suo messaggio alla luce del Quarto Vangelo, quello dell'Apostolo prediletto. Dialogherà con l'autrice Maria Lora Minetti, segretaria del gruppo M.E.I.C. di Ostuni.