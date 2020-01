Il pensiero filosofico di Evola nel libro di Mario De Marco: presentazione a San Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO – L’organizzazione è a cura della sezione giovani “Lega-Salvini Premier” di San Pietro, tra gli ospiti – oltre ad esponenti locali - anche il senatore Roberto Marti per la presentazione del libro sulla figura del filosofo tradizionalista Julius Evola intitolato appunto “Per Julius Evola” del professor Mario De Marco edito da Inlab, sabato 25 gennaio alle 18 presso l’associazione “Combattenti e Reduci in via Brindisi, 2. L’autore, che ha conosciuto personalmente il filosofo siciliano, traccia all’interno del corposo volume, il complesso pensiero di Evola: il rapporto con la chiesa, l’intricato rapporto con il fascismo, con l’arte e con il movimento artistico-letterario del dadaismo; con il futurismo, con la massoneria, insomma il suo rapporto con i coevi filoni di pensiero.

Un’opera descrittiva di fondamentale importanza per gli appassionati del filosofo.

“L’iniziativa – fanno sapere dalla locale segreteria - rompe gli equilibri moderati, ponendosi in totale contrapposizione con l’ormai radicato movimento culturale della sinistra che domina da anni gli ambienti sanpietrani; in un periodo come questo, caratterizzato da una progressiva perdita delle tradizioni e dei valori, si colloca perfettamente il libro del professor Mario De Marco”.

Introdurrà il giornalista Flavio De Marco, interverranno: Roberto Marti responsabile politico per la Lega dell’area Grande Salento, Raffaele Martina consigliere comunale e Vittorio Verardi delegato Lega Giovani. Modererà l’incontro e dialogherà con l’autore l’avvocato Domenico Valletta.