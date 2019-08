“La Strana Passione” a Rosa Marina

BRINDISI - Continuano gli appuntamenti estivi del tour di presentazione del libro La Strana Passione, scritto da Fabrizio Monopoli ed edito dalla CSA Editrice. Venerdì 9 agosto alle 18:30, lo scrittore ostunese incontrerà i lettori al Caffè del Consorzio di Rosa Marina. Dialoga con l'autore Nicola D'Ambra.

Il protagonista del libro è Andrea, trentenne con alle spalle una storia sentimentale chiusa da poco e per nulla propenso a gettarsi in una nuova conoscenza, che incorre nell'imprevisto e inatteso rappresentato da Barbara, quarantaseienne sicura di sé e donna in carriera. Si descrive l’escalation della passione tra i due con dettagli minuziosi e realistici conditi dall’analisi del protagonista sul fenomeno sentimentale di una coppia in cui la donna è anagraficamente molto più grande dell’uomo, tra disapprovazione sociale, prospettive possibili e insicurezze.

Un romanzo avvincente e vivace, contemporaneo anche nella problematica ‒ visto che ai tempi di oggi una bella donna cinquantenne può attrarre quanto una ventenne ‒, le cui argomentazioni psicologiche vengono affrontate con profondità per proporre al lettore di allontanare la tentazione di rifugiarsi in considerazioni stereotipate e banali cliché.

Classe ’86, Fabrizio Monopoli è avvocato e consulente giuridico presso il Consiglio Regionale Pugliese. Ama il running in riva al mare, cucinare primi particolari e gustare vini rosati ed esclusivamente pugliesi.