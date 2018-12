Presepe vivente a San Pietro, al via la nona edizione

SAN PIETRO VERNOTICO - Sarà inaugurata domenica 23 dicembre la nona edizione del presepe vivente organizzato in collaborazione con le parrocchie, l'amministrazione comunale, le scuole e le associazioni. "Lu presepio te ne fiata" nato da un'idea del comitato feste della parrocchia di San Giovanni Bosco, anche quest'anno rinnova l'appuntamento nella solita location alle spalle della grotta della madonna di Lourdes in via Lecce.

Il programma prevede il ritrovo in piazza del Popolo alle 17 di sabato 23 dove partirà il corteo con i ragazzi del comprensivo Ruggero De Simone allietato dagli zampognari di Laino Borgo offerti da ristomare Zoki. All'arrivo presso il presepe vivente ci sarà lo spettacolo dei ragazzi della scuola. Il presepe resterà aperto al pubblico fino alle 21.

Si replica il 26 dicembre a partire dalle 18. Aperture successive l'1 e il 6 gennaio con l'arrivo dei re magi. A partire dalle 16 del 6 gennaio con ritrovo in piazza San Pietro si svolgerà il corteo con i re magi, gli sbandieratori di Oria e la banda Alula, verso il presepe di via Lecce che resterà aperto fino alle 21.