Spaghettata di cozze e tanto altro per la prima sagra benefica

SAN DONACI - L'Unitalsi di San Donaci, in collaborazione con l'Associazione di Volontariato "Piccola Bernadette onlus" organizza per sabato 27 luglio 2019 alle ore 20,30 la prima sagra delle cozze nere presso il Centro Polivalente "Piccola Bernadette" in via Machiavelli a San Donaci.

Per la serata si potranno gustare, accompagnati da un bicchiere di vino delle Cantine Paolo Leo, i famosi spaghetti con le cozze, riso patate e cozze, cozze ripiene, cozze fritte, cozze gratinate, cozze con pomodorini e crostini.

Il ricavato sarà destinato a sostenere la Settimana Azzurra 2019 degli Amici diversamente abili seguiti dall'Unitalsi.