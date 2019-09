Primo Art Music Contest con il tenore Ciccarese

ERCHIE - Il tenore Simone Ciccarese in collaborazione con l’associazione Controcultura organizza il primo Art Music Contest, un concorso che è nato con il solo obbiettivo di dare spazio a ragazzi talentuosi che hanno voglia di far ascoltare le proprie qualità canore e il loro talento in ambito musicale.

L’ evento avrà luogo il 28 e 29 settembre 2019 con le semifinali e il 5 ottobre si chiuderà con la finalissima. Tanti i partecipanti che hanno aderito a questa prima edizione dedicata in primis alla meritocrazia.

La giuria che avrà il compito di decretare i finalisti e quindi i vincitori del concorso, sarà composta da maestri di canto, di musica, talent scout ed organizzatori di eventi rinomati sul territorio. Inoltre, l’associazione controcultura darà la possibilità ad uno dei vincitori del concorso, di partecipare come ospite in uno degli spettacoli della stagione artistica 2019/2020.

Il concorso si svolgerà ad Erchie presso l’auditorium della scuola media G. Pascoli

Gli organizzatori ringraziano il main sponsor della manifestazione Sirius black e sbsport di Francesco Masi e altri che hanno reso possibile la riuscita dell'evento