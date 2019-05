“L’architettura su misura” presentazione del progetto che incontra l'artigianato a Ceglie

CEGLIE MESSAPICA - Venerdì 24 maggio al mercato coperto di Ceglie Messapica, presso la Capocolleria Suma, due architette, amiche, colleghe e artigiane di ISA presentano L’architettura su misura.

L’appuntamento, organizzato in occasione di Open! Studi aperti, evento nazionale dell’ ordine degli architetti, mira a raccontare il ruolo dell’architetto all’interno di un progetto d’architettura.

L'architetto è un professionista in grado di comprendere gusti, bisogni e desideri e tradurli in realtà. L'artigiano con testa e mani crea qualcosa di funzionale e personalizzabile che fa stare bene le persone. Noi vogliamo raccontarvi della nostra visione dell'architetto unita a un artigianato sostenibile, tradizionale e innovativo. Accoglieremo gli ospiti nella nostra "casa", facendoci raccontare i loro sogni e bisogni. Si parlerà degli aspetti tecnici e artistici del progetto di architettura, mostrando come si possa ottenere il massimo rimanendo sostenibili. Gaetano Suma della Capocolleria Suma, artigiano del cibo, ospiterà e allieterà con i suoi prodotti d'eccezione. In concomitanza all’evento “Serata in Capocolleria” Gaetano offrirà agli ospiti assaggio di tre birre e varie prelibatezze gastronomiche al prezzo di 15 euro.

Una chance per incontrare due giovani rappresentanti di una professionalità spesso sconosciuta, o sottovalutata, che per formazione ha la capacità di coordinare e gestire tutti gli aspetti progettuali di un’opera architettonica. Si potrà scoprire cosa delle architette e artigiane possono fare per il progetto di casa, beb o attività commerciale. Sarà occasione per conoscere anche il lavoro di artigianato che fanno con la bottega di iSA che va a completare e coadiuvare il lavoro di architette.

“Vi potrete infine divertire a giocare con l’architettura: un gioco di nostra invenzione e realizzazione vi permetterà di sperimentare il progetto d’architettura, comprendere gli spazi e la complessità compositiva di un ambiente che risulti accogliente e confortevole”.