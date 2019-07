Un ricco programma per l'estate di San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO - Una stagione ricca, tra musica, spettacolo, cultura, sport ed intrattenimento quella proposta dall’Amministrazione Comunale di San Michele Salentino con la fattiva collaborazione delle Associazioni, della Chiesa e di iniziativa privata.

Accanto alle tradizionali Sagre ed Eventi di natura gastronomica come la 18^ edizione del Fico Mandorlato, Piazza Marconi sarà, ancora, la protagonista degli appuntamenti che vedono insieme cibo e musica grazie alla collaborazione dell’Associazione Esercenti con “Music&Food”.

Ed ancora cultura con libri, mostre e cinema. Torna, infatti, la scrittrice pugliese Gabriella Genisi ed altri autori del panorama letterario nazionale. Grande attesa, invece, per il Festival del Libro che si terrà a settembre e che vedrà la partecipazione di importanti scrittori.

Il 12 agosto, invece, le porte della Pinacoteca Comunale si spalancano per accogliere la mostra di pittura “Segno-colore. Dialogo tra Oriente e Occidente”. Tre gli artisti a confronto: Toyoji Masujima, Kazuko Kamiyama e Vincenzo Vacca. La mostra resterà aperta fino all’1 settembre.

Tra gli eventi di punta, quello del 20 luglio con la proiezione del film documentario “Atto di fede”, prodotto e presentato dal concittadino Rosario Altavilla, per la regia di Vito Antonacci, girato a San Michele Salentino.

Attesa, poi, per la Festa Patronale di San Michele Arcangelo che accanto al tradizionale programma religioso affianca, anche, questo anno, un importante programma civile con musica classica ed il Concerto di Dodi Battaglia, storico componente dei Pooh, la più grande band di musica italiana di tutti i tempi.

Il programma vuole dare, poi, spazio allo sport e al benessere con una due giorni, 7 e 8 settembre, dedicati alla salute, allo stare bene e ai corretti stili di vita da adottare e che vedrà il coinvolgimento di palestre, associazioni sportive, medici ed esperti del settore.

E’ possibile scaricare il programma completo attraverso la App “MySanMicheleSalentino”.

“L’aiuto di associazioni e cittadini è prezioso - ha sottolineato il Sindaco Giovanni Allegrini – e la sinergia tra istituzioni e cittadini offre un risultato positivo ed importante nella programmazione della nostra Città che è ricca e ben si integra con ciò che avviene nel nostro territorio in queste e nelle prossime settimane. Ringrazio tutte le Associazioni che organizzano eventi insieme a noi e ci auguriamo che San Michele possa mantenere questa vivacità e voglia di fare. Questo è un calendario pensato per i nostri concittadini ma, soprattutto, per chi viene dai Comuni vicini ed i tanti turisti già presenti a San Michele. E a tutti loro che dedichiamo questo programma ed auguriamo loro di trascorrere serenamente ed in maniera divertente questa Stagione insieme a noi.”