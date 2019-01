Prossimi appuntamenti de La Manovella di Mesagne

MESAGNE - Continua con successo la rassegna musicale "La Manovella" presso l'omonimo circolo Arci di Mesagne in Piazza Criscuolo 18, i prossimi tre incontri saranno: venerdì 11 gennaio con Paola Petrosillo (voce-chitarra) e Giancarlo Pagliara (fisarmonica) per il progetto "un Paese ci vuole", una proposta di microstorie in cui ogni canto è memoria, ha il sapore del tempo, quello passato e quello che viene.

Secondo appuntamento venerdì 18 Gennaio con Juan Violineiro, cantautore, violinista e polistrumentista (Argentina) cordofoni vari e voce, ci proporrà un viaggio musicale panamericano: dal tango al blues, dalla bossa al son. Alle percussioni Marta Maggioni.

Terzo appuntamento Venerdì 25 Gennaio “Da che mondo è mondo…” con il cantautore Vincenzo Maggiore che presenta dal vivo il suo secondo album, che arriva a distanza di tre anni dall’opera prima «Via di fuga».

La rassegna "A Manovella" continuerà per tutto l'anno con il crowdfunding delle serate.

Inizio spettacolo ore 21.30, tesseramento Arci.

Info e prenotazioni 3476169824