Puglia Block Party seconda edizione| Hip Hop Culture Day presso il Cag di Brindisi

BRINDISI - Il Comune di Brindisi – Assessorato alle Politiche Sociali e il Centro di Aggregazione Giovanile “Brindisi per i Giovani” per il quarto anno consecutivo rinnovano l’appuntamento con Urban Minds, giornata che celebra e promuove la cultura Hip Hop e i suoi valori.

Per questa seconda edizione si riconferma la formula vincente del Block Party, manifestazione durante la quale vengono mescolati e convivono le diverse anime e gli stili delle quattro principali “arti di strada”: MCing, DJing, Break Dance e Writing.

Gli spazi del CAG diventano così, per una giornata, il palcoscenico ideale per ospitare esibizioni canore Open Mic di tutti i giovani MC alle prime armi che vogliono partecipare, affiancati da nomi affermati della scena musicale pugliese che proporranno brani autoprodotti e sessioni freestyle. Il cerchio, o cypher, allestito per le esibizioni di ballo, accoglie una combinazione di generi e tecniche a confronto (Break Dance e Hip Hop Dance) grazie alla partecipazione delle più note crews provenienti da tutta la Puglia e di associazioni dilettantistiche sportive di Brindisi e della provincia.

L’intero evento è accompagnato e animato da DJ che danno prova delle loro abilità attraverso un mix di sonorità coinvolgenti e performance di scratch.

Il CAG gestito dalle cooperative sociali "Amani" e “Solidarietà e Rinnovamento”, ha sede al quartiere Paradiso, all’interno di un immobile confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla pubblica utilità. È un servizio sociale istituito dal Comune di Brindisi per la promozione del benessere di adolescenti e giovani.

In linea con le finalità del Centro, l’iniziativa Puglia Block Party è inserita in una programmazione di eventi volta alla riqualificazione della periferia brindisina e alla promozione di modelli di socializzazione, comunicazione e divertimento che possano ispirare i giovani della città a un impiego creativo e responsabile del proprio tempo e delle proprie risorse. La natura partecipata dell’evento, organizzato in collaborazione con gli stessi artisti e gruppi che aderiscono, interpreta al meglio il metodo di lavoro del Centro di Aggregazione Giovanile che prevede il rafforzamento delle reti di relazioni informali e istituzionali per contribuire alla crescita della comunità e diffondere i valori della cittadinanza attiva.