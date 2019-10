“Quel millenovecento69. Amicizia, lealtà, affetto, amore e bellezza” di Giuseppe Resta

MESAGNE - Giovedì 24 ottobre alle ore 18,30 presso l’Associazione Di Vittorio sarà presentato il romanzo di Giuseppe Resta “Quel millenovecento69. Amicizia, lealtà, affetto, amore e bellezza” – Edizioni "I libri di Icaro”.

Dialoga con l’autore la giornalista Giovanna Ciracì. Presiede Giovanni Galeone - Vice Presidente

Associazione Di Vittorio.

Una storia del Mezzogiorno, un romanzo intenso e passionale che vede come protagonista 'Lu Luigi', che percorre i suoi turbamenti adolescenziali, erotici e sessuali, mentre la società sta cambiando e si va staccando, anche a sud del Sud, dal piccolo mondo antico maschilista, governato dai patriarcati pubblici, non meno che da silenti matriarcati domestici, per convergere verso il consumismo e la cultura di massa. Intorno a lui si disgregano famiglie, identità urbane, produzioni,

religioni, consuetudini ed etiche sociali, dissolvendosi verso una società e un’economia che cambiano velocemente, più di quanto sia la capacità metabolizzatrice degli inconsapevoli attori.



L’AUTORE- Giuseppe Resta è nato nel 1957 a Galatone dove vive dopo una lunga parentesi in Toscana. È un architetto progettista, operatore culturale, blogger della prima ora, polemista su Facebook e scrittore "per necessità". Divulgatore di architettura, storia e arte, si è sempre speso nella difesa e nella valorizzazione del territorio impegnandosi nel sociale. È

membro della direzione del sito di storia medievale dell'Università di Bari.