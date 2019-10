Dodici racconti al femminile nel nuovo libro di Sabrina Del Giudice: presentazione alla Caffetteria Nervegna

BRINDISI - Giovedì 24 Ottobre 2019 alle ore 18.00, la Caffetteria Letteraria Nervegna (Via Duomo 20) a Brindisi, accoglierà la presentazione dell’ultimo libro di Sabrina Del Giudice, dodici racconti racchiusi sotto il significativo titolo “Donne. Pagine dal Cuore” pubblicato da Edizioni Esperidi. Introdurrà la serata Francesca Romana Intiglietta coordinatrice della Caffetteria Nervegna, dialogherà con l’autrice Chiara Armillis, psicointerprete d’arte, interverrà con parole e musica il poeta Enrico Romano. La serata sarà impreziosita dalla mostra fotografica della fotografa Maria Pacoda.

In questo nuovo libro Sabrina Del Giudice si misura con la narrativa proponendo una raccolta di dodici storie tutte al femminile, alcune interamente frutto della sua fantasia, altre tratte dalla realtà e trasformate quasi in favole. In ognuna di queste storie, raccontate con il profondo desiderio di evidenziare l’effetto benefico e liberatorio della riconciliazione con se stessi e con gli altri, l’autrice restituisce alle protagoniste la possibilità e la consapevolezza di poter sempre e comunque ricominciare a vivere per perseguire lo scopo della propria vita, mettendo in evidenza come anche le situazioni e le relazioni più difficili possano essere completamente trasformate e migliorate, così come accade nelle fiabe.

Sabrina Del Giudice (Milano 1957), vive e lavora a Lecce. Nel 2016 esordisce con la raccolta di poesie “Gocce di parole” (Edizioni Esperidi) e nel 2017, sempre con Esperidi, pubblica una nuova silloge poetica dal titolo“Petali nella neve”.

Diverse sono le attestazioni che le sono state riconosciute per la sua opera poetica: nel 2017 riceve l’attestato di merito al Premio Letterario Internazionale “Il pozzo e l’arancio” con la poesia edita “Gabbiano”, nel giugno del 2018 sale sul podio del Concorso Letterario Internazionale “Città di Galatina” conquistando il terzo posto con la poesia edita “Stelle”. Nel 2018, con la poesia inedita “Tralci” riceve la menzione d’onore al Premio Nazionale “La vita contadina ieri ed oggi” indetto dalla Pro Loco di Guagnano. Con la poesia inedita “Porto” raggiunge il secondo posto all’edizione 2018 del Concorso Nazionale “La Marineria del Salento”. Infine, sempre nel 2018, occupa il terzo posto con la poesia edita “Eri tu” al concorso internazionale “Mariannina Coffa Caruso” a Palermo.