Rassegna cinematografica al castello: “Il valore delle donne e degli uomini”

MESAGNE - Al castello di Mesagne ritorna la rassegna cinematografica della Commissione Pari Opportunità a ingresso gratuito: “Il Valore delle donne e degli uomini”. Ricomincerà domenica 7 gennaio alle ore 17:45, fino a domenica 21 gennaio, presso l’auditorium del castello Normanno Svevo di Mesagne, la rassegna cinematografica a ingresso gratuito: “Il valore delle donne e degli uomini” organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Mesagne, in collaborazione con l’associazione Cabiria, con l’Accademia di cinema e scrittura creativa Cine Script e con Lions Club di Mesagne.

Domenica 07 gennaio, proiezione del film “L’uomo che vide l’infinito” (Drammatico - 108 min. - USA 2015). Regia Matt Brown. Con Dev Patel e Jeremy Irons. Il film, ambientato nel 1912 tra l’India Coloniale e l’Inghilterra, racconta la vera storia del giovane indiano Ramanujan, geniale matematico autodidatta, puro, privo di sovrastrutture accademiche, che per realizzare i suoi obiettivi sarà invitato studiare a Cambridge. Il regista crea due linee narrative ponendo l'accento sulle relazioni umane e il tentativo d’integrazione nel contesto occidentale da una parte e sul trascendente e la spiritualità tipica dell’India dall’altra. Le scoperte di Ramanujan contribuirono a creare la base per gli studi sulla teoria delle stringhe e dei buchi neri, la sua fu un'impresa verso l'infinito. Dopo la proiezione chiacchiereranno con il pubblico, per la commissione Pari Opportunità la presidente Giovanna Bozzi e Rossella Marchionna e come esperta di cinema interverrà Anna Rita Pinto, sceneggiatrice e direttrice dell’accademia Cine Script. Ospite della serata sarà l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Mesagne, il dott. Alessandro Rubino.

Ingresso Gratuito. Info 349 6762727 www.comune.mesagne.br.it

Prossimi appuntamenti in rassegna: domenica 14/01 “Joy” (Biografico, durata 124 min. – USA 2005) Regia David O. Russell. Con Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Edgar Ramirez, Diane Ladd. Domenica 21/01 “3 Generations – una famiglia quasi perfetta” (Drammatico - durata 87 min. - USA 2015). Regia Gaby Dellal. Con Naomi Watts, Susan Sarandon, Elle Fanning, Linda Emond, Tate Donovan.