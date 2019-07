“Pizzica Amara” per la rassegna estiva “Di Chianche e di Inchiostro”

FRANCAVILLA FONTANA - Mercoledì 10 luglio alle 20.00 nell’Atrio di Castello Imperiali si terrà il secondo appuntamento con la rassegna letteraria “Di Chianche e di Inchiostro” che vedrà protagonista l’autrice Gabriella Genisi con il suo ultimo libro “Pizzica Amara” (Rizzoli). A dialogare con la scrittrice saranno le giovani studentesse Desirèe Candita, Rebecca Di Matteo e Melania Gioffredi.

Di Chianche e di Inchiostro, è una rassegna letteraria realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Patto Locale per la Lettura.

Nel cimitero di un paesino vicino a Lecce, terra incantata battuta dal vento e incendiata dal sole, viene profanata la tomba di Tommaso Conte, un ragazzo morto qualche anno prima per un sospetto incidente. Poco tempo dopo, lì vicino, vengono trovati due cadaveri: una ragazza di origini balcaniche dall’identità sconosciuta e la liceale Federica Greco, figlia di un senatore. Annegata sulla spiaggia la prima e impiccata a un albero la seconda. A indagare c’è il maresciallo Chicca Lopez, giovanissima salentina e carabiniera ribelle. Appassionata di moto e fidanzata con Flavia, una compagna piuttosto esigente che, come i più genuini mariti pugliesi, la aspetta a casa pretendendo la cena, Chicca ogni giorno lotta per farsi spazio in un ambiente di soli uomini come quello della caserma. Determinata, cocciuta, sfrontata, è alla ricerca della verità costi quel che costi, anche la vita. Cosa lega quei cadaveri e la serie di inspiegabili sparizioni degli adolescenti della zona? E chi è quella donna che si dice possegga gli antichi poteri delle macare, le streghe del Salento? Combattendo l’omertà di una comunità che non vuole incrinare l’immagine di terra da sogno, Chicca Lopez si troverà invischiata in una vicenda dai contorni sempre più inquietanti, tra rituali sanguinosi, magia e loschi traffici.

Gabriella Genisi vive a Bari ed è autrice della serie del commissario Lolita Lobosco. Da questo romanzo verrà realizzata una serie tv.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Mercoledì 17 luglio – Omar di Monopoli presenta “Nella perfida terra di Dio”, dialogano con l’autore le studentesse Desirèe Candita, Rebecca Di Matteo e Melania Gioffredi;

Mercoledì 31 luglio – Daniele Semeraro presenta “Ana Macarena”, dialogano con l’autore le studentesse Giulia de Gironimo, Rebecca Di Matteo, Melania Gioffredi, Aurora Lanzafame e Doriana Nitto.