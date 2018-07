Rassegna teatrale "Teatri di Terra" con la festa della luna piena

OSTUNI - Il 25 Luglio si apre la sedicesima edizione della rassegna teatrale per famiglie "Teatri di Terra" che si terrà presso l'anfiteatro de La Luna nel Pozzo, Cda Foragno, Ostuni BR. Da ormai 16 anni tra luglio e agosto, nella suggestiva cornice della campagna pugliese, La Luna nel Pozzo organizza "Teatri di Terra", una rassegna di teatro per grandi e piccoli che si svolge all'interno di uno splendido anfiteatro in pietra circondato da ulivi secolari. Ogni anno un pubblico molto eterogeneo di famiglie, turisti, appassionati, giovani ed anziani, contadini ed intellettuali si ritrova alla Luna nel Pozzo per vivere un’esperienza unica: teatro, musica, natura.

Mercoledì 25 luglio abbiamo il piacere di aprire la rassegna con la compagnia Teatri di Bari che ci proporrà lo spettacolo “AHIA!”, la fiaba della vita raccontata ai bambini: Lassù… O laggiù… Insomma, in quel luogo dove le anime si preparano a nascere per la prima o per l’ennesima volta, c’è un problema: una piccola anima proprio non ne vuole sapere di venire al mondo!

Grande attesa per La festa della luna piena che quest'anno cade sabato 28 luglio, una serata di spettacoli, acrobazie, musica, balli, odori e sapori dal tramonto all'alba con Circo Ramingo, Meridiani Perduti, La Gitane, Claude Hutter, Julies Ferrè e tanti altri..



Nella rassegna saranno presenti compagnie di eccellenza di tutto il territorio nazionale: Luca Ronga con "Le Guarattelle di Pulcinella" (31 luglio), La Luna nel pozzo & Il Gabbiano con “La Principessa della Luna”(2 agosto), Teatro Burambo con “Il Fiore Azzurro” (4 agosto), Circo Carpa Diem con "Dolce Salato" (5 agosto), Teatro Pirata con “Robinson Crusoe, l'avventura” (7 agosto), Roberto Anglisani con “Topo Federico Racconta” (9 agosto) e "L'Avventura di Nino" (11 agosto), Sosta Palmizi e i Nuovi Scalzi con "Costellazioni, pronti, partenza...spazio!" (12 agosto), La Luna nel Letto con "Cappuccetto Rosso" (15 agosto), Mirko Lodedo con "Charlot in primo piano" (16 agosto)

Domenica 5 agosto grande divertimento con la Festa dei bambini: si comincia alle ore 17.30 con laboratori e giochi (prenotazione gradita) postazioni per il teatro, la giocoleria, il travestimento, un labirinto, il parco giochi… e possono partecipare anche mamma e papà. Poi tutti in anfiteatro alle ore 21 per lo spettacolo dolce salato con Circo Carpa Diem