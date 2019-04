Pasqua e Pasquetta con il divertimento di Carrisiland

CELLINO SANMARCO - Carrisiland, il parco di divertimento immerso tra gli ulivi ed un bosco secolare apre a Pasqua e inaugura la nuova stagione. Grande entusiasmo tra gli operatori del parco quest’anno per l’apertura del parco in quanto numerose sono le sorprese che la famiglia di Franco Carrisi ha già programmato per tutti i turisti sostenitori di questa struttura.

Pasqua 21 aprile, Pasquetta 22 aprile, il giorno dopo, Pasquetta leccese, 23 aprile e il 25 aprile, saranno ospitati famiglie e gruppi per chi deciderà di trascorrere le vacanze pasquali in totale relax.

Il Parco Carrisiland resort si estende su una superficie di circa 80 ettari ed è un parco naturalistico, tematico e acquatico. Franco Carrisi assicura che le sorprese non mancheranno in tutto il parco già dal periodo primaverile, ma soddisfatto e con commozione ci parla di Isla Natascia, il nuovo ampliamento del parco acquatico, con nuove location estremamente spettacolari, nuovi acquascivoli dedicati alle famiglie, un nuovo punto ristoro. Marco Carrisi, direttore del parco, conferma le numerose prenotazioni di gruppi e scolaresche già dalla primavera come anche per l’hotel Santa Fè, tutto pieno per Pasqua e Pasquetta. Trascorrere delle giornate a Carrisiland, significa immergersi totalmente nell’atmosfera messico texana dove è stata ricreata la triade del west: indiani, texani e messicani tra tende indiane, saloon, posade messicane. Al Saloon, punto d'incontro di tutti gli appassionati del West, si possono gustare piatti tipici texani messicani. L'hotel Santa Fè, dotato di tutti i comfort è molto suggestivo affascinando soprattutto i bambini.

Gli ospiti durante la loro permanenza potranno rivivere quella che era la realtà legata alla vita dei cowboys. Una realtà fatta di cose semplici ed estremamente a contatto con la natura: passeggiate sui pony e cavalli per i bambini, una visita al “Kocis Indian Village”, grigliate sui barbecue nell'area pic-nic. I visitatori poi saranno rapiti dagli scenari suggestivi dell' Area boschiva, un posto dove a regnare è la Natura.

Nei lunghi sentieri tra alberi secolari si parla di briganti, di piante sacre, aromatiche e poi ancora percorsi tra dinosauri, animali, fiabe, cartelli, sagome, casette di legno ove i bimbi lasciano messaggi per gli amici Gnomi. I bambini potranno affidare i loro desideri alla fata Tatina, la custode del bosco!

Rosita Carrisi, con entusiasmo parla del suo team familiare così affiatato, innamorato del proprio lavoro dove ognuno ha idee chiare e competenze ben precise; poi sottolinea l'impegno del personale, attento a quelle che sono le direttive, scrupoloso e desideroso di dare il meglio concorrendo a far vivere agli ospiti momenti indimenticabili.

Il pomeriggio è dedicato agli spettacoli. Tante le sorprese per i bambini, a cominciare dalla mascotte del parco, Wandy, pronta a dispensare autografi e foto ricordo con i più piccoli.

Questa area visitabile sin dalla primavera sia per le scuole che per le famiglie e gruppi organizzati dispone di un’ ampia gamma di servizi-comfort, self service, bar, barbecue gratuiti, una vasta area pic nic e notevoli zone d'ombra. .

L'apertura al pubblico sarà dalle ore 9,00, la chiusura è prevista per le ore 18,00.

Anche quest’anno il parco sarà aperto sino al 4 novembre 2018 per il programma “Autunno” e per lo speciale “Halloween a Carrisiland” per scolaresche, famiglie e gruppi organizzati.

Per prenotazioni Infoline:

0831/618152- 349/ 2914792

www.carrisiland.it