"Cultore di patrie memorie”: il ricordo del professor Angelo De Castro

BRINDISI - Presso la sala convegni dell’Archivio di Stato di Brindisi si svolgerà mercoledì prossimo (27 febbraio), alle ore 17,30, il 59esimo colloquio di studi e ricerca storica in ricordo del professor Angelo De Castro, “Cultore di patrie memorie”

De Castro (1942-2018) è certamente da annoverare fra gli operatori culturali più attivi in Brindisi fra XX e XXI secolo. Il prof. De Castro è stato coautore, con Giacomo Carito, delle schede relative alle cronotassi dei vescovi di Ostuni, Oria, Egnazia e Brindisi in Cronotassi, iconografia e araldica dell'episcopato pugliese (Bari 1986) e dei due volumi su Le masserie dell'agro di Brindisi dal latifondo alla riforma (Brindisi 1993-1999), con Giuseppe Maddalena Capiferro e Antonio Mario Caputo de L’Ordine di Malta a Brindisi (“Studi melitensi”. IV, 1996).

Le sue ricerche sono state condotte per anni sui documenti conservati nell’Archivio di Stato di Brindisi in vista della redazione di un volume sui tabellionati notarili. La missione prevalente, nelle opere edite e in quelle in elaborazione, fu l’avvicinamento dei tratti storici delle identità locali alla più generale coscienza storica della costruzione di un’identità nazionale. In questa operazione storiografica, quindi, anche dal punto di vista metodologico, venivano legati motivi locali al contesto nazionale entro cui si collocavano.

Tale operazione culturale e storiografica ha avuto il grande merito di valorizzare la storia locale grazie al suo inserimento in processi più generali. I percorsi di storia locale di Angelo De Castro sono documenti di approfondimento appositamente sviluppati per arricchire il racconto storico, privilegiando il punto di vista delle comunità locali e regionali del nostro territorio e la loro reazione a eventi o fatti di rilevanza nazionale, europea o mondiale.