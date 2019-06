 Ridge di Beautiful a Fasano per i festeggiamenti patronali

FASANO - Conto alla rovescia per l’evento che renderà indimenticabile l’estate fasanese, per il quale tutta la Puglia è già in subbuglio. Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista e Maria SS. Di Pozzo Faceto, patroni di Fasano, domenica 16 giugno – ore 22.00 - Piazza Ciaia ospiterà il concerto di Ronn Moss. Il popolare attore ha conquistato il mondo tenendo incollati alla tv ben 500 milioni di spettatori in 100 paesi, con la soap opera più seguita in tutto il mondo. Ronn, abbandonato il ruolo di Ridge Forrester in “ Beautiful” nel 2012, è tornato a far sognare i suoi fans con la musica. E nel suo tour internazionale non potevano mancare tappe in Italia e nell’amata Puglia. Un evento di respiro internazionale, offerto alla città da Laura De Mola, consigliera comunale e amministratrice della società LDM Services & Communication. “Quando ho incontrato Ronn cinque anni fa, in occasione della sua partecipazione alla Fasano – Selva (racconta Laura de Mola), non avrei mai osato immaginare un epilogo così entusiasmante. Il divo internazionale è tutt’altro che una persona inavvicinabile: Ronn è semplicemente meraviglioso, disponibile e attento alle esigenze altrui. Ama la Puglia, che ha definito la sua casa italiana. Ospitarlo in concerto è un regalo per quanti potranno incontrare un personaggio dall’alto valore umano ed artistico”. Degni di nota i suoi trascorsi musicali: il successo planetario arriva nel 1977 con i Player, la sua storica band. Il singolo “ Baby come back” ha scalato le classifiche di mezzo mondo, fino al primo posto della classifica Hot 100 di Billboard, che occupa per due settimane consecutive. Il primo album diventa disco di platino negli Usa e la band suona in molti tour internazionali, compreso quello di Eric Clapton. Nel 1987 il ruolo di Ridge gli cambia nuovamente la vita, anche se Ronn non ha mai smesso di fare musica. Nel 2012, dopo 25 anni e 6400 puntate interpretate, ha lasciato Beautiful per riprendere in mano il basso. Ad organizzare il tour italiano Bros Group Italia del cantante e produttore milanese Tiziano Cavaliere. Dopo diverse tournée come solista in Australia, Belgio, Canada, Francia e Stati Uniti, Ronn approda nel nostro Paese con lo spettacolo “ USA meets Italy”: sul palco canterà i grandi successi americani ed italiani degli ultimi 40 anni, oltre ad alcune sue canzoni. Un omaggio al suo paese d’origine ed alla sua seconda casa, in un viaggio musicale senza confini temporali. Ad accompagnarlo in questa avventura cinque musicisti italiani: Eugenio Mori (batteria), Alex Carreri (basso), Marcello Salcuni (chitarra), Pino Di Pietro(tastiere), Gianmarco Trevisan (chitarra e cori). La serata verrà presentata dalla giornalista di TgNorba24 Maria Liuzzi.